¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·ü¤±¤¿ÀéÍÕ¡ÊJ2¡¦3°Ì¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÆÁÅç¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£12¡¢14Ç¯¤È·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡£½à·è¾¡ÇÔÂà¤·¤¿13¡¢17¡¢23Ç¯¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð6ÅÙÌÜ¤ÎPO¤Ç¡¢Èá´ê¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕ¤¬Íèµ¨J1Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢JÈ¯Â»þ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬05Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤Ë¤½¤í¤¦¡£½à·è¾¡¤ÎÂçµÜÀï¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇËþ°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢0¡½3¤«¤é·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£·è¾¡¤ÎÆþ¾ì·ô¤â´û¤Ë´°Çä¡£½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¿´î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£