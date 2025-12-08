【ネコ漫画】猫が吐いた「謎の嘔吐物」の正体に驚愕!?当時の心境を飼い主がリアルに語る【作者に聞いた】
【漫画を読む】嘔吐する飼い猫だが…!?
長谷川ろく(@hasegawa_roku)さんがSNSやブログで配信している『こねこのドレイ』というショート漫画。ジョナくんとサンちゃんという2匹の兄妹猫の日常をコミカルに描き、その愛らしい姿にファンになる読者が続出！今回は「初心者」をテーマにした作品をお届けするとともに、作者にジョナくんが毛玉を吐いたときの感想などについても話を聞いた。
今回は長谷川さんとジョナくん、サンちゃんが出会って間もないころのお話でしたね。ジョナくんが最初に毛玉を吐いたときの感想について聞いてみると、「吐いたものが本当に玉とは程遠く束のようなものでパニックでしたし、死んだらどうしようと思いました。非常にぞわぞわした感情が湧き上がったのを覚えています…。サンも毛玉を吐く時、かなり特徴があるので、いつか漫画にしたいと思っています！」と当時のことを振り返りながら話してくれた。
漫画で描かれている毛玉やフードを吐くこと以外に、初心者期に2匹の行動で驚いた点について伺うと、「開けられないと思っていた扉をこじ開けたり、ビニールを食べたり、洗濯機の下に入っちゃったり、想像以上に危険なことが多くてびっくりしました！」と語る。
これから猫と暮らしたいと考えている読者のみなさまへ、猫との暮らしの魅力や心構えについて尋ねると、「猫の魅力はずっと“かわいい”が更新されていくことです！こねこの時って言わずもがなでかわいいのですが、常に猫のかわいさは更新されていきますから、毎日かわいいです」と話してくれた。
長谷川さんは愛猫との日常をコミカルに描いた作品が多く、どれも癒やされる。ネコ好きの方はこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：長谷川ろく(@hasegawa_roku)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。