「大失敗だ」「崩壊した」元アーセナルMFらを招集したアフリカ強豪が衝撃のGS敗退…アジア３か国に１勝もできない惨敗に国民怒り「腐敗は成功を生み出さない」【アラブ杯】

