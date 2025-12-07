「大失敗だ」「崩壊した」元アーセナルMFらを招集したアフリカ強豪が衝撃のGS敗退…アジア３か国に１勝もできない惨敗に国民怒り「腐敗は成功を生み出さない」【アラブ杯】
現在、カタールで開催中のFIFAアラブカップで、アフリカ強豪エジプトがまさかのグループステージ敗退を喫した。
アラブ諸国16か国がタイトルを争う同大会で、アジアの３か国と共にグループCに入ったエジプトは、初戦でクウェートに１−１で引き分けると、続くUAE戦も１―１のドロー。最終戦ではヨルダンに０−３の完敗を喫し、２分け１敗、１勝もできずグループ３位でベスト８進出を逃した。
エースのモハメド・サラーなど欧州組は招集できず、この後にアフリカ・ネーションズカップも控えているため、もちろん、ベストメンバーではない。それでも、元アーセナルのMFモハメド・エルネニーら経験にある選手も選出していただけに、この惨敗には衝撃が広がっているようだ。
そんななか、サッカーメディア『OneFootball』のアラブ版が、U-20ワールドカップでグループステージ敗退、U-17ワールドカップでラウンド32敗退、そしてアラブカップでのグループステージ敗退と、今年開催された年代別代表も含む国際大会でのエジプト代表の不振を指摘。「近年、エジプト代表にとって苦しみが続いている」と報じた。
すると、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「腐敗は成功を生み出さない」
「崩壊した」
「エジプトはどこへ行ってしまったんだ」
「もはや当たり前のようにすぐ敗退する」
「問題はいい監督を連れてこないことにある」
「ワールドカップでもすぐ敗退するだろう」
「腐敗の産物だ」
「大失敗だ。いまのエジプトは最も成功していないチームだ」
「アフリカ・ネーションズカップとワールドカップでもそうなる」
サラーなどを招集したフル代表で挑むアフリカ・ネーションズカップで、エジプト悪い流れを変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
