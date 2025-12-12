伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」が3日目を迎える。準決の注目は12Rだ。

先行力抜群の深谷が中心。深谷は1着こそないが連日、果敢な走りでレース内容はいい。ここは別線の動きを見極め、好機にスパートして粘り込む。深谷マークは二次予選同様に簗田で地元両者のゴール前勝負が大本線。山田は前を任せる東矢次第で番手から抜け出して逆転がある。総力戦の小森に警戒。

＜1＞深谷知広 バックからいっぱいだったが、何とか残れた。ラインで決まったのが良かった。しっかりケアするだけ。自力。

＜2＞小森貴大 上を目指すためには、どこかで仕掛けないといけなかった。体調はいい。自力、自在。

＜3＞山田英明 もうちょっと欲しいですね。車輪は試行錯誤している。初日よりはいいが…。東矢君へ。

＜4＞一戸康宏 結果的に展開が向いた。踏んだ感触も悪くない。自力、自在。

＜5＞簗田一輝 脚自体は悪くないし、気合も入っている。再度、深谷さんへ。

＜6＞小埜正義 地元勢へ。

＜7＞東矢圭吾 初日よりも重く感じた。自力。

＜8＞大矢崇弘 初日は良くなかったが、ハンドルを持つ位置などを変えて良くなった。再度、一戸さんへ。

＜9＞椎木尾拓哉 セッティングは出た。小森君へ。