NY株式12日（NY時間14:12）（日本時間04:12）
ダウ平均　　　48477.44（-226.57　-0.47%）
ナスダック　　　23236.26（-357.60　-1.52%）
CME日経平均先物　50200（大証終比：-560　-1.12%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9649.03（-54.13　-0.56%）
独DAX　 24186.49（-108.12　-0.45%）
仏CAC40　 8068.62（-17.14　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.524（-0.016）
10年債　 　4.190（+0.033）
30年債　 　4.858（+0.058）
期待インフレ率　 　2.275（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.014）
英　国　　4.517（+0.033）
カナダ　　3.444（+0.016）
豪　州　　4.728（+0.007）
日　本　　1.946（+0.022）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.57（-0.03　-0.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4324.00（+11.00　+0.26%）

ビットコイン（ドル）
90135.88（-2749.38　-2.96%）
（円建・参考値）
1404万6776円（-428463　-2.96%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ