ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２２６ドル安 ナスダックも１．５％の大幅安での推移
NY株式12日（NY時間14:12）（日本時間04:12）
ダウ平均 48477.44（-226.57 -0.47%）
ナスダック 23236.26（-357.60 -1.52%）
CME日経平均先物 50200（大証終比：-560 -1.12%）
欧州株式12日終値
英FT100 9649.03（-54.13 -0.56%）
独DAX 24186.49（-108.12 -0.45%）
仏CAC40 8068.62（-17.14 -0.21%）
米国債利回り
2年債 3.524（-0.016）
10年債 4.190（+0.033）
30年債 4.858（+0.058）
期待インフレ率 2.275（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.014）
英 国 4.517（+0.033）
カナダ 3.444（+0.016）
豪 州 4.728（+0.007）
日 本 1.946（+0.022）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.57（-0.03 -0.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4324.00（+11.00 +0.26%）
ビットコイン（ドル）
90135.88（-2749.38 -2.96%）
（円建・参考値）
1404万6776円（-428463 -2.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
