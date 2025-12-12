サッカー日本代表が3月の欧州遠征でFIFAランク36位のスコットランドと強化試合を行うことが12日、決定的となった。米ワシントンで開催されたW杯抽選会後のキャンプ地視察から帰国した森保一監督（57）が羽田空港で取材に応じ、3月31日に対戦するイングランドに加え、その近い地域のチームと対戦することを明言。スコットランド協会関係者も日本とマッチメークする方向で調整していることを認めた。

米国から帰国した森保監督は3月の対戦国を問われ「1試合は決まっている。その近くになると思う」と明かした。対戦が発表済みのイングランドに近いW杯出場国は1次リーグC組のスコットランド。決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性もあるが、同国協会関係者も「日本と交渉しているのは事実」とマッチメークを進めていることを認めた。

スコットランドは欧州予選C組に入り、デンマーク、ギリシャ、ベラルーシを抑えて突破。7大会ぶり9度目の本大会切符を得た。昨季セリエAでMVPに輝いた司令塔MFマクトミネー（ナポリ）を軸に中盤から前には5大リーグでプレーする選手がそろう。フィジカルを前面に出すスタイルで、1次リーグで同組の欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）勝者と戦う前の絶好のシミュレーションになる。

森保監督は抽選会後にキャンプ候補地などを視察。決勝会場のメットライフスタジアムにも足を運んだ。まだアメフト仕様だったが「凄く大きなスタジアム。決勝を目指しながら目の前の厳しい戦いを勝っていきたいという思いになった」と決意を新たにした。英国での連戦で最高の景色への足固めをする。

≪キャンプ地選定 第1＆3戦の地ダラス「難しい」≫森保監督は理想のベースキャンプ地がW杯で第1、3戦を行うダラスとした上で「優先権はポット1の国にあるので、ダラスは難しい」とした。ダラス近郊には複数のキャンプ地があるが、最も環境の良い会場はポット1の国が押さえるとの見立て。その上で「ホテルと練習施設が快適に過ごせる」ことを重視する。FIFAの定めるW杯前の活動開始日が当初の6月1日から1週間前倒しされたため5月下旬に国内で始動後、米国入りする。事前キャンプ地とベースキャンプ地を分けるかどうかも含め、検討を進める。