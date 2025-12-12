北川景子、板垣李光人は初めて会った17歳の頃から「中は大人が入っているんじゃない？」
女優の北川景子（39歳）が、12月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している板垣李光人について、初めて会った17歳の頃から「中は大人が入っているんじゃない？」と思う落ち着きがあったと語った。
朝ドラ「ばけばけ」に出演している北川景子が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「ばけばけ」で共演している板垣李光人がVTR出演し、同じ事務所の先輩である北川は「後輩ではなくて、対等に扱ってくださっている」と話し、現場で休憩中に赤裸々な話もしていると語る。
板垣によると、初めて共演した時が6年前の17歳で、3回共演したうち2回が母と子の関係だったため、いまだに「李光人くん」と呼ばれているそうだが、板垣は「これから呼び捨てにしてください。その方が嬉しい」とアピール。
北川は笑顔で「李光人！」と呼びかけ、「本当に話しやすくて、初めて会った時が17歳で、高校生でしたけれど、その時から中は大人が入っているんじゃない？ というような。落ち着いていましたし、芝居の解釈も的確でしたし、現場での居方も落ち着いていた」「古風なところと今どきのところがちょうどよくあいまった方で一緒にいて楽しいです」と語った。
