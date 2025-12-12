「ばけばけ」高石あかり、“母のような優しさ”北川景子に「皆さん惹かれちゃう」

女優の高石あかり（22歳）が、12月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している北川景子の演技に愛が感じられると話し、「優しくて、凜とされているけれど、ユーモアというか、そういう部分もあるので皆さん惹かれちゃう」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演している北川景子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「ばけばけ」の主人公を演じている高石あかりがVTR出演し、北川について「会う度に、第一声で『体調どう？』とか『撮影どんな感じ？』とか気に掛けてくださるので、母のような優しさ」とコメント。



さらに、高石は北川の何気ない演技の中にも愛が感じられると話し、「優しくて、凜とされているけれど、ユーモアというか、そういう部分もあるので皆さん惹かれちゃう」と語った。