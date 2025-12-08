2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家、ナルゲス・モハマディさんが12日、イラン当局に拘束されました。女性の権利や表現の自由を訴え続けてきた象徴的存在の再拘束に、国際的な批判が高まりつつあります。

2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家、ナルゲス・モハマディさんの財団によりますと、モハマディさんは12日朝、イラン北東部マシャドで人権派弁護士の追悼式典に出席していたところ、治安当局などによって拘束されたということです。財団は声明で、複数の人権活動家や遺族も同時に拘束されたとして強く非難しています。財団は拘束された全員をただちに無条件で釈放するよう求めていますが、イラン政府は公式なコメントを出していません。

こうした中、ロイター通信によりますと、ノルウェーのノーベル平和委員会は12日、モハマディさんが「残虐な方法で拘束された」と非難する声明を出しました。

モハマディさんはイランで女性の権利拡大や表現の自由などを訴え、これまでにも繰り返し拘束されてきました。去年12月には健康上の理由で一時釈放されていましたが、再び収監される可能性もあり、欧米を中心にイランへの圧力が強まることも予想されます。