日経平均は史上最高値を更新したが、10月以降、食料品の値上げが相次ぎ、その数、3000品目超。実質賃金は8か月連続で減少した（厚労省「毎月勤労統計」）。

そんな中、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されているのが、お金の「戦術書」である『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』だ。そして今回、全世界待望の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段──資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』がついに日本上陸。世界14ヵ国以上で翻訳されたベストセラーは、6つの資産レベルに分けた「富の階段」で、お金持ちになれる人の「共通点」と「落とし穴」を説いたお金の「戦略書」だ。スコット・ギャロウェイ（お金の「哲学書」として話題の『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』著者）も絶賛する最新刊について、今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）

時間を切り売りする限界に

気づかない人たち

毎日8時間働いて月給30万円。

気がつけば、自分の時間を切り売りする日々が当たり前になっている。

フリーランスの友人は月80万円ほど稼いでいて、少し羨ましくなった。

ただ、彼は「仕事をしなければ収入が止まるんだよね」と言う。

一方で、別の知人は、投資で毎月配当を得ながら、副業のオンライン講座でも収益を生み続けている。

一生懸命働いているはずなのに、なぜか自分だけ前に進めていない気がする。

そんな不安が頭から離れない人は少なくない。

世界的ベストセラーの教え

14か国以上で翻訳されている世界的ベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

お金を稼ぐために働くのではなく、お金に働いてもらうようになるのだ。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.84）より

時間を売って稼ぐ限り、収入には必ず上限がある。

どんなに時給を上げても、1日は24時間しかないからだ。

本書によると、富を築くカギは「レバレッジ」にあるという。

レバレッジには、「労働力」「資本」「コンテンツ」「コード」の4種類があり、

これらを活用すれば、自分が働かなくても収益が生まれる仕組みをつくれる。

とはいえ、実際には、多くの人はまだ「レバレッジ」を使えていない。

一体全体、どうすればいいのか。

「三流」「二流」と「一流」を分ける

決定的な差とは？

三流は「時給で働き」、二流は「スキルを売る」。

そして、一流は「レバレッジを活用してお金に働いてもらう」のだ。

一流が実践しているのは、時間の対価として収入を得るのではなく、

自分が働かなくても収益が生まれる仕組みを構築することだ。

たとえば、営業を10年やってきた経験があるなら、そのノウハウをオンライン講座にして販売する。

これがコンテンツの「レバレッジ」だ。

コンテンツ制作で小さな不労所得をつくれたら、そこで得た収益を株式や不動産に投資する。

さらに事業が軌道に乗れば、人を雇ってチームをつくる。

こうして一歩ずつ、「富の階段」を登っていくのだ。

本書を読んで気づいたのは、「自分には無理」という思い込みこそが、

最大の機会損失を生んでいたということ。

最初は月1万円の収益かもしれない。

でも続けていけば、10万円、30万円と増えていく。

やがて、働かなくても生活できる収入が手に入る。

「お金を稼ぐために働く」のではなく、「お金に働いてもらう」。

この転換こそが、真の経済的自由への道を開いてくれるのだ。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する特別投稿です。）