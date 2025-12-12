ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１５５円台に再び値を落としている。本日は、今週のＦＯＭＣ以降のドル安が一服しており、ドル円も緩やかに上昇。１５６円台まで回復していた。



しかし、買戻しを強める動きまではなく小康状態といったところの中、米株式市場がＡＩ関連中心に売りが優勢となっていることから、ドル円も上値を抑えられている。



来週の日銀決定会合での利上げ期待が急速に高まっているが、ロンドン時間に日銀が利上げで調整に入ったと伝わっていたことも圧迫。日銀が来週公表する１２月短観で、米国の高関税政策の影響が限定的であることや、来年の春闘に向けた企業の賃上げ姿勢などを確認した上で最終的に判断するという。政府も容認する方向だと伝えている。



金融機関から来年の相場展望が相次いで出ているが、ドル安シナリオに赴きを置いている向きが多いようだ。それに伴てドル円も下落を見込んでいる向きが多い。



あるアナリストは、複数の要因から来年のドルは円に対して下落する可能性が高いとの見方を示している。要因の１つとして、円安が国内の政治的圧力を高める可能性を挙げており、高市政権は政権発足当初ほど円安を容認しない公算が大きいという。



また、特に短期金利を中心に日米の金利差が縮小することで、海外投資家にとっての円キャリート取引の魅力が低下する点も理由として上げている。２０２６年のドル円相場の見通しは、第１四半期が１５５円、第２四半期が１５０円、第３が１４５円、第４が１４０円と予想している。



USD/JPY 155.80 EUR/USD 1.1745 GBP/USD 1.3374



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

