NY株式12日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　48569.58（-134.43　-0.28%）
ナスダック　　　23298.93（-294.93　-1.25%）
CME日経平均先物　50175（大証終比：-585　-1.17%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9649.03（-54.13　-0.56%）
独DAX　 24186.49（-108.12　-0.45%）
仏CAC40　 8068.62（-17.14　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.528（-0.012）
10年債　 　4.190（+0.033）
30年債　 　4.856（+0.056）
期待インフレ率　 　2.274（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.014）
英　国　　4.517（+0.033）
カナダ　　3.446（+0.018）
豪　州　　4.728（+0.007）
日　本　　1.946（+0.022）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.61（+0.01　+0.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4327.50（+14.50　+0.34%）

ビットコイン（ドル）
90341.56（-2543.70　-2.74%）
（円建・参考値）
1407万2505円（-396232　-2.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ