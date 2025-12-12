ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１３４ドル安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式12日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 48569.58（-134.43 -0.28%）
ナスダック 23298.93（-294.93 -1.25%）
CME日経平均先物 50175（大証終比：-585 -1.17%）
欧州株式12日終値
英FT100 9649.03（-54.13 -0.56%）
独DAX 24186.49（-108.12 -0.45%）
仏CAC40 8068.62（-17.14 -0.21%）
米国債利回り
2年債 3.528（-0.012）
10年債 4.190（+0.033）
30年債 4.856（+0.056）
期待インフレ率 2.274（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.014）
英 国 4.517（+0.033）
カナダ 3.446（+0.018）
豪 州 4.728（+0.007）
日 本 1.946（+0.022）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.61（+0.01 +0.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4327.50（+14.50 +0.34%）
ビットコイン（ドル）
90341.56（-2543.70 -2.74%）
（円建・参考値）
1407万2505円（-396232 -2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
