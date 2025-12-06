「平成レトロ」がブチ刺さる♡【グローバルワーク】可愛さ120点！「キティグッズ」

「ハローキティ」と初めてコラボレーションしたことで、話題を集めている【グローバルワーク】。Y2Kブームが続くなか、“平成レトロ”をテーマにしたデザインが可愛すぎる「キティグッズ」が登場。バッグやスマホにじゃらっと付けたくなるチャームやダイカットミラー、小物入れに便利なキルトポーチなど、大人世代には懐かしく、Z世代にはエモ可愛いキティグッズを紹介します。

完売前にGETしたい激かわチャーム

【グローバルワーク】「HELLO KITTY / TOYチャーム」\2,490（税込）

ほんのり日焼けしたキティや、レオパード柄のコスチュームをまとったキティなど、平成ギャルっぽ可愛いデザインに惹かれるチャーム。バッグにじゃらっと付けるのがトレンドの今、デザイン違いで何個も付けたくなりそうです。「完売カラー追加販売決定」（公式ECサイトより）するほどの人気ぶりなので、気になる人は早めにGETすることをおすすめします。

コラボ商品ならではのキルトポーチ

【グローバルワーク】「HELLO KITTY / キルトポーチ」\2,490（税込）

「大流行したキルトシリーズをGLOBAL WORKなりにアレンジ」（公式ECサイトより）したポーチ。ファスナーの引き手にあしらった、ハローキティのリボンチャームも可愛いポイントに。キュートさも上品さも備わったデザインで、大人も普段使いしやすそうです。小物整理しやすい内ポケット付き。マチが4cmあるため、見た目以上の収納力も期待できます。

携帯入れをリップ入れにリサイズして登場！

【グローバルワーク】「HELLO KITTY / キルトLIPケース」\1,992（税込・セール価格）

縦10cm × 横4cmのミニサイズで作られているこちらは「かつての携帯ケースをリサイズしてリップなどの小物が入るミニサイズに仕上げました」（公式ECサイトより）とのこと。大人世代には懐かしくZ世代にはエモ可愛いデザインが魅力的。バッグチャームとして使えるのも嬉しいポイントです。

実用性も◎ 一目惚れ買いしそうなダイカットミラー

【グローバルワーク】「HELLO KITTY / スライドミラー」\1,980（税込）

ハローキティのフェイスダイカットが、一目惚れ級に可愛いミラー。持ち歩いてもミラーを傷つけないスライド式で、実用性も備わっています。日焼けキティやブラックキティも揃う3色展開。リボンの代わりに、ハイビスカスのヘアアクセを付けているところにも、乙女心をくすぐられます。

