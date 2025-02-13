Ê¼¸Ë¸©¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥óPay¡Ü¡×¤ÇÊª²ÁÂÐºö¡¢ÍÜ¿£¥Þ¥¬¥ÂçÎÌ»à¡¢µù¶È¼Ô»Ù±ç Áí³Û918²¯±ßÊäÀµÍ½»»²Ä·è
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Ï12Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Êª²Á¹âÆ¤äÍÜ¿£¥Þ¥¬¥¤ÎÂçÎÌ»à¤Ê¤É¤Ø¤Î¶ÛµÞ·ÐºÑÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁí³Û918²¯8000Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Î2025Ç¯ÅÙ12·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£
¡¡²È·×±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¡Ö¤Ï¤Ð¥¿¥óPay¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¡ÊÂè5ÃÆ¡Ë¤Ë102²¯9000Ëü±ß¡¢ÍÜ¿£¥Þ¥¬¥¤ÎÂçÎÌ»àÈï³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÜ¿£¶È¼Ô¤Ø¤ÎÌµÍø»ÒÍ»»ñ¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë¤äÈÎÇä»Ù±ç¤È¡¢À¾ÇÅËáÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷Í¶µÒ»Ù±ç¤Î¡Ö±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ1300Ëü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Ì±À¸³è¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤Æ340²¯500Ëü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡¦¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¤Ê¤É¼Ò²ñ´ðÈ×¤Î½¼¼Â¤Ë¸þ¤±¤Æ578²¯7000Ëü±ß¤ò·×¾å¡¢12Æü¤Î¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£ÄÉ²ÃÊäÀµ¸å¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Ï2Ãû4715²¯±ß¡£
¡¡¤Ï¤Ð¥¿¥óPay¡Ü¤Ï1¸ý5000±ß¤Ç7500±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡£1¸ýºÇÂç¤Ç4¸ý¹ØÆþ¡Ê2Ëü±ßÊ¬¡Ë¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï3Ëü±ßÊ¬¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·î¤«¤é¡¢Á´¸©Ì±¤òÂÐ¾Ý¤ËÌó93Ëü¿ÍÊ¬¡£Æ±Ç¯4·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÇÅËáÆç¤Ç¤ÎÍÜ¿£¥Þ¥¬¥ÂçÎÌ»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶°øµæÌÀ¤Î¤¿¤á¤Î³¤°èÄ´ºº¤ä¡¢°ìÉôÌµÍø»Ò²½¤Ê¤É¤Ë1300Ëü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï11Æü¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ï¤Ð¥¿¥óPay¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤¬Âç»ö¡£ÍÜ¿£¥Þ¥¬¥¤¬ÂçÎÌ»à¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¸©¤ÎÃÏ°è»º¶È¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤ÎÀ¸»º¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç¼ïÉÄ¤Î³ÎÊÝ¤äPR¤Ê¤É½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
