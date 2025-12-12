NY株式12日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　48457.80（-246.21　-0.51%）
ナスダック　　　23194.43（-399.43　-1.69%）
CME日経平均先物　49955（大証終比：-805　-1.62%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9649.03（-54.13　-0.56%）
独DAX　 24186.49（-108.12　-0.45%）
仏CAC40　 8068.62（-17.14　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.531（-0.010）
10年債　 　4.188（+0.031）
30年債　 　4.857（+0.057）
期待インフレ率　 　2.273（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.014）
英　国　　4.517（+0.033）
カナダ　　3.448（+0.020）
豪　州　　4.728（+0.007）
日　本　　1.946（+0.022）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.68（+0.08　+0.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4303.30（-9.70　-0.22%）

ビットコイン（ドル）
90113.44（-2771.82　-2.98%）
（円建・参考値）
1404万2377円（-431933　-2.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ