ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２４６ドル安 ナスダックも１．７％の大幅安
NY株式12日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 48457.80（-246.21 -0.51%）
ナスダック 23194.43（-399.43 -1.69%）
CME日経平均先物 49955（大証終比：-805 -1.62%）
欧州株式12日終値
英FT100 9649.03（-54.13 -0.56%）
独DAX 24186.49（-108.12 -0.45%）
仏CAC40 8068.62（-17.14 -0.21%）
米国債利回り
2年債 3.531（-0.010）
10年債 4.188（+0.031）
30年債 4.857（+0.057）
期待インフレ率 2.273（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.014）
英 国 4.517（+0.033）
カナダ 3.448（+0.020）
豪 州 4.728（+0.007）
日 本 1.946（+0.022）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.68（+0.08 +0.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4303.30（-9.70 -0.22%）
ビットコイン（ドル）
90113.44（-2771.82 -2.98%）
（円建・参考値）
1404万2377円（-431933 -2.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
