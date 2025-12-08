きょうのポンドドルは緩やかな売りに押されており、１．３３ドル台半ばに値を落としている。２００日線が１．３３４０ドル付近に来ているが、その水準に顔合わせしている状況。一方、ポンド円は続落しており、一時２０７円台に下落。



本日は１０月の月次ＧＤＰが発表になっていたが、予想外のマイナス成長となったことでポンドを圧迫している。来週は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定されているが、本日のマイナス成長は利下げの可能性をさらに強めたとの指摘も出ている。



エコノミストは「１０月のマイナス成長は、製造業生産高が僅かに増加したことを考慮すると、特に期待外れだった。製造業生産高は９月にジャガー・ランドローバー社を襲ったサイバー攻撃の後に回復。経済が過去７カ月のうち、６月分しかプラス成長していないことは注目に値する。英製造業は２３年半ば以降の水準を上回っておらず、市場は英中銀の来週の利下げへの確信を高めている。



GBP/USD 1.3359 GBP/JPY 208.22 EUR/GBP 0.8785



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

