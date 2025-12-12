タイとカンボジアの国境地帯で軍事衝突が続くなか、タイのアヌティン首相がアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。トランプ氏は停戦を求めたものの、即時停戦には至っていないということです。

タイのアヌティン首相は12日、カンボジアとの軍事衝突が続く国境地帯の情勢について、トランプ大統領と電話で協議し、「良い雰囲気の会談だった」と記者団に明らかにしました。

電話会談でアヌティン氏は、「先に攻撃を仕掛けたのはカンボジア側だ」としたうえで、「タイ側は自衛のために報復措置をとらざるを得ない状況だ」と説明。

トランプ氏からは戦闘の停止を求められたものの、「停戦合意に違反したカンボジアが攻撃を停止し、部隊を撤収させるなど行動を是正すべきだ」と強調したということです。

また、アヌティン氏は「現時点で停戦には至っておらず、戦闘は続いている」として強硬な姿勢を崩していません。

トランプ氏は、タイ・カンボジア両国の首脳と電話会談する意向を示していましたが、カンボジア側との協議については、まだ明らかになっていません。