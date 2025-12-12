日経225先物：13日2時＝910円安、4万9850円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円安の4万9850円と急落。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては986.55円安。出来高は1万31枚となっている。
TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49850 -910 10031
日経225mini 49855 -905 182784
TOPIX先物 3398 -22.5 13493
JPX日経400先物 30720 -230 1287
グロース指数先物 641 -3 1069
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49850 -910 10031
日経225mini 49855 -905 182784
TOPIX先物 3398 -22.5 13493
JPX日経400先物 30720 -230 1287
グロース指数先物 641 -3 1069
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース