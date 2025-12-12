　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円安の4万9850円と急落。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては986.55円安。出来高は1万31枚となっている。

　TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49850　　　　　-910　　　 10031
日経225mini 　　　　　　 49855　　　　　-905　　　182784
TOPIX先物 　　　　　　　　3398　　　　 -22.5　　　 13493
JPX日経400先物　　　　　 30720　　　　　-230　　　　1287
グロース指数先物　　　　　 641　　　　　　-3　　　　1069
東証REIT指数先物　　売買不成立

