1年の世相を漢字1文字で表す恒例の「今年の漢字」。



30年の節目となる今年（2025年）は「熊」が選ばれた。世界文化遺産・清水寺で12日、森清範貫主が揮毫（きごう）した。

2025年「今年の漢字®」第1位『熊』清水寺・森清範貫主による揮毫〈2025年12月12日午後 京都市東山区・清水寺奥の院〉※主催・公益財団法人 日本漢字能力検定協会

公益財団法人・日本漢字能力検定協会（本部・京都市東山区）が主催。第1回は阪神・淡路大震災が起きた1995（平成7）年で、「震」だった。今年で31回目となる。





2025年「今年の漢字®」第1位『熊』〈2025年12月12日午後 京都市東山区・清水寺奥の院〉※主催・公益財団法人 日本漢字能力検定協会

「熊」が選ばれたのは初めて。全国各地でクマの被害が相次ぎ、市街地にまでクマが出没するなど、生活や経済活動にも深刻な影響を及ぼした。クマの出没とその被害を受けて、人と自然との共存について考えるきっかけになった。 投票数18万9122票のうち、2万3346票で全体の12.3％だった。

クマをめぐっては、政府が「クマ被害対策パッケージ」を取りまとめ、緊急対策を講じた。自治体からの駆除要請を受け自衛隊も出動する事態となり、全国各地でイベントの中止や学校の休校が相次いだ。

また、「熊猫（パンダ）」が中国に返還されたことも影響した。和歌山県・白浜町にあるテーマパークアドベンチャーワールドで飼育されていたジャイアントパンダ全4頭（良浜、結浜、彩浜、楓浜）が6月に中国へ返還され、日本のジャイアントパンダは、来年返還予定の東京・上野動物園の2頭だけになった。

2025年「今年の漢字®」第1位『熊』清水寺・森清範貫主による揮毫〈2025年12月12日午後 京都市東山区・清水寺奥之院〉※主催・公益財団法人 日本漢字能力検定協会

2位は「米」。「熊」とは180票差だった。昨年から続く「米」価格の高騰と備蓄「米」の放出、日本の「米」生産や農業について考えた。一方、「米」国のトランプ大統領就任と相互関税による混乱など、大きな影響を受けたのが理由。

３位以下は、高市早苗氏が女性初の内閣総理大臣に就任したことから「高（3 位）」「女（8 位）」「新（9 位）」「初（10 位）」、大きな盛り上がりを見せた大阪・関西万博にちなんだ「脈（4 位）」「万（5 位）」「博（7 位）」が選ばれた。

2025年「今年の漢字®」第1位『熊』〈2025年12月12日午後 京都市東山区・清水寺奥の院〉※主催・公益財団法人 日本漢字能力検定協会

揮毫した森清範貫主は当初、「米」を予想していたが、「クマの出没は、地球の自然環境が変わってきた証拠といえる。人が亡くなり、お怪我をされた方々にお見舞い申し上げる。自然と人間との関わりを真剣に考える時期にきている」と語った。

昨年（2024年）は「金」。金メダルに沸いたパリオリンピック・パラリンピックでの日本人選手の活躍や大谷翔平選手などの活躍による“光”の「金（キン）」と、政治の裏金問題、闇バイトによる強盗事件 など“影”の「金（カネ）」を象徴した。





揮毫された巨大和紙（縦150センチ、横130センチ）は、 黒谷和紙協同組合の講師による指導のもと、京都伝統工芸大学校の学生たちが手漉きしたもの。

12月22日まで清水寺で一般公開され、23日からは漢字ミュージアム（京都市東山区祇園）に展示される。