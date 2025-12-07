女性アイドルグループ・ＡＫＢ４８の３代目総監督を務める向井地美音が１２日、劇場公演を行い、来年の春ごろをメドにグループを卒業することを発表した。

向井地はこの日、ブログを更新し、卒業を発表した心境を語った。

【以下、コメント】

１２歳で出会い、１５歳で加入してから１２年半。ＡＫＢ４８は私の青春のすべてでした。そんな大好きなこの場所を旅立つ日が来るなんて昔の自分には想像もつかなかったけれど、ついに自分の番が来たんだなと、それだけ大人になったんだなと、なんだかとても感慨深く不思議な気持ちです。

シングルのセンターや３代目総監督、現在は上から２番目の先輩メンバーとして新時代の幕開けを経験し、きっとＡＫＢ４８に入らなければこんなに心を震わせることはなかったと思うくらい、本当に素晴らしい景色を見させていただきました。

そして先日の２０周年武道館コンサートを終えて、”あの頃のＡＫＢ４８”から”今のＡＫＢ４８”へとバトンをつなぐことができたのだとしたら、私にできることはすべてやりきったと、長いアイドル人生の中で初めて思うことができました。

卒業は来年の春頃を予定しています。

ただただ「ＡＫＢ４８が大好き」という気持ちだけでこの場所に飛び込んだ私がこんなにも長い時間アイドルを続けることができたのは、大好きなメンバーや支えてくださるスタッフの方々、そして何より、大きな愛と共にずっと味方でいてくれたファンの皆さんのおかげです。

これまでお世話になった１人１人に恩返しをしながら後輩たちに少しでも何かを残せたらなと思っているので、きっと春はあっという間に訪れますが、卒業するその日まで私の最後の青春を一緒に過ごしてくださったら嬉（うれ）しいです！

ＡＫＢ４８が大好き！！！！！