ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は下げに転じる ２１９ドル安 ナスダックも下げ幅拡大
NY株式12日（NY時間11:17）（日本時間01:17）
ダウ平均 48484.31（-219.70 -0.46%）
ナスダック 23183.08（-410.78 -1.74%）
CME日経平均先物 50095（大証終比：-665 -1.33%）
欧州株式12日GMT16:17
英FT100 9653.90（-49.26 -0.51%）
独DAX 24204.29（-90.32 -0.37%）
仏CAC40 8085.58（-0.18 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.528（-0.012）
10年債 4.186（+0.029）
30年債 4.855（+0.055）
期待インフレ率 2.272（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.014）
英 国 4.517（+0.033）
カナダ 3.440（+0.012）
豪 州 4.728（+0.007）
日 本 1.946（+0.022）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.32（-0.28 -0.49%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4313.80（+0.80 +0.02%）
ビットコイン（ドル）
89935.56（-2949.70 -3.18%）
（円建・参考値）
1400万8363円（-459445 -3.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
