NY株式12日（NY時間11:17）（日本時間01:17）
ダウ平均　　　48484.31（-219.70　-0.46%）
ナスダック　　　23183.08（-410.78　-1.74%）
CME日経平均先物　50095（大証終比：-665　-1.33%）

欧州株式12日GMT16:17
英FT100　 9653.90（-49.26　-0.51%）
独DAX　 24204.29（-90.32　-0.37%）
仏CAC40　 8085.58（-0.18　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.528（-0.012）
10年債　 　4.186（+0.029）
30年債　 　4.855（+0.055）
期待インフレ率　 　2.272（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.014）
英　国　　4.517（+0.033）
カナダ　　3.440（+0.012）
豪　州　　4.728（+0.007）
日　本　　1.946（+0.022）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.32（-0.28　-0.49%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4313.80（+0.80　+0.02%）

ビットコイン（ドル）
89935.56（-2949.70　-3.18%）
（円建・参考値）
1400万8363円（-459445　-3.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ