面倒な女だな…。実は彼氏が「ムリ！」と感じていること
彼氏に喜んでもらおうと頑張り過ぎてしまうことってあるものですが、時と場合によっては彼氏としてはありがた迷惑と感じていることも。
そこで今回は、実は彼氏が「ムリ！」と感じている彼女の行動を紹介します。
無理して合わせてるという態度
彼氏のことを好きだからこそ、できるだけ彼氏の意見や考えに合わせるように行動することは円満な関係を育む上でも大切なことですが、「本当はしたくないのに…」という態度は意外と彼氏も気づいているものです。
行き過ぎた愛情表現
彼氏のことを喜ばせようと、高価なプレゼントをしたり、サプライズを仕掛けたりするかもしれませんが、意外と「やりすぎだよ」と感じてしまう男性は少なくありません。
むしろ周りの視線が気になったり、プレッシャーになったりしてしまう男性もいるので、愛情表現で何かしてあげる時は男性の性格や価値観などを加味して内容を決めることを意識しましょう。
長電話や長文のメッセージ
長電話や長文のメッセージを苦手としている男性は意外と多いものです。
特に長電話は彼氏の時間をかなり拘束することになるので、男性は自分の時間をかなり削る形になってしまって、面倒にも感じてしまうでしょう。
彼氏と良好な関係を育んでいくためにも、ぜひ今回紹介した彼氏が彼女に対して「面倒」と感じる場面をぜひ頭に入れておきましょうね。
