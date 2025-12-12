“今は忙しくて…”に隠された本音とは？本気じゃない男性が使う「便利ワード」
「今は忙しくて」「落ち着いたらちゃんとするよ」
優しい響きの言葉をかけてくれたのに、いつまで経っても関係が進展しない…。
そんな男性の“便利ワード”に振り回された経験はありませんか？
そこで今回は、本気じゃない男性が特に使うワードの裏にある本音を解説します。
「今は忙しくて」は“優先順位が低い”という意味
誰にでも忙しい時期はありますが、本気の相手にはそのなかでも小さな時間をつくろうとします。
ところが、「今は忙しくて」と会う約束だけはずっと後回し、メッセージの返信も気まぐれ…。
そういう男性は、あなたとの関係を“今は優先しなくていい”と考えている可能性大です。
「ちゃんと考えてるよ」は“具体性ゼロ”の可能性も
「ちゃんと考えてるよ」は一見まじめに聞こえる言葉ですが、
本気なら将来の話や関係性について、もう少し踏み込んだ会話が生まれるはず。
ところが、その発言だけが続く場合、女性の不安をかわすためだけで、
男性の中では“具体性ゼロ”の可能性があります。
「今度〇〇しよう」が実現しないなら“社交辞令”
「そのうち行こう」「今度〇〇しようね」と言いながら、日程を提案してこない男性。
これは“興味はあるふり”をしながら、深い関係になるリスクだけ避けたいときに使われやすいフレーズです。
言葉がどれだけ前向きでも、社交辞令と捉える方が良いでしょう。
今回挙げた便利ワードに惑わされてしまうのは、あなたが恋に真面目だからこそ。
男性の本心を確かめるには、言葉より事実を冷静に観察することが大切ですよ。
