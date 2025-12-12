「私って重い？」と不安になる前に。男性が限界を感じる“無意識の甘え癖”
「私って重い…？」そんな不安を抱えたことはありませんか？
あなたにとっては自然な甘えでも、男性にとっては気づかないうちに負担になるケースが。
重い・軽いの基準は人それぞれですが、無意識に踏み込みすぎていると男性は限界を感じるものです。
そこで今回は、そんな“無意識の甘え癖”について解説します。
頻繁に「今日なにしてた？」と確認する
「今日なにしてた？」と会話のきっかけとして聞いているつもりでも、
毎回予定を確認されると、男性は“監視されている”という感覚につながることがあります。
男性の生活リズムを尊重することで信頼していることを示すことが大切です。
不満や不安をストレートにぶつけてしまう
「寂しかった」「不安になった」と素直に伝えることは大切。
ですが、それが毎回になると、彼は“受け止め役”になってしまい疲れてしまいます。
気持ちの共有は程良いペースを意識することで、関係のバランスを保ちましょう。
“察してほしい”という態度が多い
期待しているのに伝えられない状態が続くと、すれ違いが増える原因に。
特に男性は「言ってくれた方がわかりやすい」と感じることが多いものです。
欲しい言葉や行動があるなら、柔らかく言葉にして伝える方が、結果的に彼も応えやすくなります。
甘えるのは悪いことではありませんが、今回挙げた“無意識の甘え癖”が積み重なると、
彼の優しさに依存してしまい、恋のバランスが崩れやすくなります。
「私って重い？」と悩む前に、少しだけ彼に対する態度を見直してみてくださいね。
