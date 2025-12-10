【MERCURYDUO】ホリデー気分高まる♡2025冬の新作コレクションが公開

特別な日の気分をそっと高めてくれる“ホリデーファッション”。MERCURYDUOが2025Winter Collectionとして公開した『Holiday Collection』は、まさにそんな心躍る季節に寄り添うラインアップです。赤が印象的なレディライクワンピースや、ドレスシーン映えするチュールドッキングワンピ、冬の街並みに映える美シルエットコートなど、思わずときめく全5LOOKを展開。

主役になれるホリデーワンピース



ホリデームードを引き上げるのは、鮮やかな赤を大胆に纏った「モヘヤニットスカシアミワンピース」。柔らかく上品な質感に、ふわりと広がるシルエットが女性らしさを引き立てます。

また「ビットニットドットチュールドッキングワンピース」は、ほどよいボリュームのチュールが華やかに揺れ、ディナーやパーティーなど特別なシーンにぴったり。

どちらも着るだけで“今日の主役”になれる一枚です。

冬でも映える美シルエットコート



寒空の下でも女性を美しく見せてくれる「ウールスタンドカラーコート」は、すっきりとした立ち上がり襟とウエストラインが魅力。

暖かさと上品さを兼ね備え、日常使いからデートまで幅広く活躍します。落ち着いたカラー展開だからこそ、ホリデーの華やかな装いとも相性抜群。

冬のお出かけをロマンティックに演出してくれる一着です♪

きらめく季節を彩る5LOOKをチェック



今回公開された全5LOOKは、色使いや素材の組み合わせが巧みで、どのコーデにも“MERCURYDUOらしい女性らしさ”が宿ります。

ホリデースタイリングにぴったりの華やかさと、デイリーにも取り入れやすい着回し力を両立。

RUNWAY channelの特設ページでは詳細なスタイリングをチェックできるため、冬支度を始めたい方にもおすすめです。

華やぐホリデーをMERCURYDUOとともに



『Holiday Collection』は、冬の特別な日をよりロマンティックに彩ってくれるラインアップ。

ワンピースからコートまで、心ときめくアイテムが揃い、着るたびに季節のきらめきを感じられます。

大切な人と過ごす時間や、自分にご褒美をあげたい日にもぴったり♡今年のホリデーは、MERCURYDUOの新作で“私の可愛い”をアップデートしてみませんか？