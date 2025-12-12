きょうのユーロドルはＦＯＭＣ後のドル安に一服感が見られる中、１．１７ドル台でのレンジ取引が続いている。ただ、下押す動きまではなく、リバウンド相場の流れは堅持している状況。一方、ユーロ円は上昇相場を継続しており、ユーロ発足以来の高値更新を続けている。



堅調なユーロだが、市場ではＥＣＢが来週の理事会でＦＲＢとの政策格差を一段と鮮明にするのではとの見方を強め、ユーロ上昇に新たな弾みがつくとの期待が高まっているようだ。



預託信託清算公社（ＤＴＣＣ）のデータによると、今月最も活発に取引されているユーロドルのオプションは、権利行使価格１．１８ドル水準で１２月１８－１９日のＥＣＢ理事会の前後に満期を迎えるオプションに集中しており、それらは理事会の結果が明らかになる頃には、ユーロドルが１．１８ドルの水準を上回って取引されているとの見方を示唆している状況。



EUR/USD 1.1739 EUR/JPY 183.14 EUR/GBP 0.8785



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

