【今日の献立】2025年12月13日(土)「鶏肉のグリル野菜の蒸し煮添え」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のグリル野菜の蒸し煮添え」 「ベーコンチーズサンドトースト」 「ホットアップルとバニラアイス」 の全3品。
オーブンを活用した手軽に作れる洋食献立です。
【主菜】鶏肉のグリル野菜の蒸し煮添え
鶏肉をオーブンで焼く間に付け合せの野菜も準備。彩りのある肉料理です。
調理時間：30分
カロリー：637Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 適量 オリーブ油 大さじ1
白ネギ 1/2本 カリフラワー 6房 ブロッコリー 4房 プチトマト 4個
白ワイン 大さじ2
塩 適量 粗びき黒コショウ 適量 ドライパセリ 適量
鶏もも肉は前日に塩をもみ込んでおくと味がなじんでさらに美味しいです。
2. 鶏もも肉の身側を下にして耐熱容器に移し、200℃に予熱しておいたオーブンで10分焼く。
3. (1)のフライパンに白ネギ、カリフラワー、ブロッコリー、プチトマト、白ワインを加えて中火にかける。
4. 煮たったら弱火にしてフライパンに蓋をし、カリフラワーに火が通るまで蒸す。蓋を外して強火にし、水分を飛ばして塩で味を調える。
5. 器に鶏もも肉を盛り、粗びき黒コショウとドライパセリを振り、(4)の野菜を盛り合わせる。
鶏もも肉は切ってから盛り付けても良いですね。
【その他】ベーコンチーズサンドトースト
おやつにもピッタリな子供から大人まで楽しめるスナック。
調理時間：15分
カロリー：204Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ピザ用チーズ 適量 ドライパセリ 適量
2. (1)を200℃に予熱しておいたオーブンで5分焼いて取り出し、ピザ用チーズのみをのせて焼いたバゲットを残りのバゲットにのせ、器に盛りドライパセリを振る。
【デザート】ホットアップルとバニラアイス
蒸し煮にして甘みの増した熱々のリンゴをバニラアイスに添えた、温度差デザートです。
調理時間：15分
カロリー：239Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
砂糖 大さじ1
白ワイン 大さじ1
シナモンパウダー 適量 バニラアイス 適量 ミントの葉 2枚
2. (1)を中火にかけ、煮たったら弱火にして小鍋に蓋をして蒸し煮にし、柔らかく火が通ったら火を止める。
3. 器にバニラアイスを盛り分け、(2)を煮汁ごとかけ、シナモンパウダーを振り、ミントの葉を飾る。
オーブンを活用した手軽に作れる洋食献立です。
【主菜】鶏肉のグリル野菜の蒸し煮添え
鶏肉をオーブンで焼く間に付け合せの野菜も準備。彩りのある肉料理です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：637Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 2枚
塩 適量 オリーブ油 大さじ1
白ネギ 1/2本 カリフラワー 6房 ブロッコリー 4房 プチトマト 4個
白ワイン 大さじ2
塩 適量 粗びき黒コショウ 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、塩をもみ込む。白ネギは幅1cmの斜め切りにする。ブロッコリーは大きければ小房に分ける。オーブンは200℃に予熱する。
©Eレシピ
鶏もも肉は前日に塩をもみ込んでおくと味がなじんでさらに美味しいです。
【作り方】1. フライパンにオリーブ油を強火で熱し、鶏もも肉の皮面を下にして並べ、焼き色をつけて火を止める。
©Eレシピ
2. 鶏もも肉の身側を下にして耐熱容器に移し、200℃に予熱しておいたオーブンで10分焼く。
©Eレシピ
3. (1)のフライパンに白ネギ、カリフラワー、ブロッコリー、プチトマト、白ワインを加えて中火にかける。
©Eレシピ
4. 煮たったら弱火にしてフライパンに蓋をし、カリフラワーに火が通るまで蒸す。蓋を外して強火にし、水分を飛ばして塩で味を調える。
©Eレシピ
5. 器に鶏もも肉を盛り、粗びき黒コショウとドライパセリを振り、(4)の野菜を盛り合わせる。
©Eレシピ
鶏もも肉は切ってから盛り付けても良いですね。
【その他】ベーコンチーズサンドトースト
おやつにもピッタリな子供から大人まで楽しめるスナック。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：204Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）バゲット 1/3本 ベーコン 1枚
ピザ用チーズ 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】バゲットは厚さ7〜8mmの輪切りにする。ベーコンは細切りにする。オーブンを200℃に予熱しておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 天板にオーブンシートを敷き、バゲットを並べ、半量にベーコンとピザ用チーズをのせ、残り半量にピザ用チーズのみをのせる。
©Eレシピ
2. (1)を200℃に予熱しておいたオーブンで5分焼いて取り出し、ピザ用チーズのみをのせて焼いたバゲットを残りのバゲットにのせ、器に盛りドライパセリを振る。
©Eレシピ
【デザート】ホットアップルとバニラアイス
蒸し煮にして甘みの増した熱々のリンゴをバニラアイスに添えた、温度差デザートです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：239Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）リンゴ 1/2個
砂糖 大さじ1
白ワイン 大さじ1
シナモンパウダー 適量 バニラアイス 適量 ミントの葉 2枚
【作り方】1. リンゴは4つのくし切りにして皮をむき、幅7〜8mmに切って小鍋に入れ、砂糖、白ワインを加え、砂糖が溶けるまで混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. (1)を中火にかけ、煮たったら弱火にして小鍋に蓋をして蒸し煮にし、柔らかく火が通ったら火を止める。
©Eレシピ
3. 器にバニラアイスを盛り分け、(2)を煮汁ごとかけ、シナモンパウダーを振り、ミントの葉を飾る。
©Eレシピ