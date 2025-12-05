名古屋がJ2今治FWマルクス・ヴィニシウス（27）に獲得オファーを出していることが12日、明らかになった。複数クラブによる争奪戦に発展しており、関係者によると名古屋が最有力。交渉は細部を詰める段階に達しているという。

CFだけではなくサイドやシャドーでもプレー可能な万能タイプで、22年に今治に加入（当時J3）。スピードとフィジカルに優れ、左右両足での高精度シュートも持つ。24年にはJ3得点王となる19得点4アシスト。クラブをJ2初昇格に導き、今季も得点ランキング2位の17得点5アシストを記録して残留の立役者になった。

今季16位と苦しんだ名古屋は長谷川健太監督が退任し、来季はミハイロ・ペトロヴィッチ監督の就任が決定的となっている。FWキャスパー・ユンカーも退団する中、新たな得点源としてヴィニシウスへの期待は高い。

◇マルクス・ヴィニシウス 1998年1月24日生まれ、ブラジル・リオデジャネイロ出身の27歳。フィゲイレンセ下部組織から16年に同トップチームデビュー。22年に今治へ移籍。24年は36試合19得点でJ3得点王、J3MVP、ベストイレブンの個人3冠。J2通算36試合17得点、J3通算100試合36得点。1メートル76、82キロ。利き足は左。