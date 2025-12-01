»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×4Ç¯È¾¤Ö¤êÉü³è¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¡È¥¨¥â¤¤¡É¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖµÒÀÊ¤Ë¡ª¡×
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢2Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¦19Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¿¼0¡§30¡Ë¡£12Æü¿¼Ìë¡¢1½µÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¡È¥¨¥â¤¤¡É¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ë¹â¶¶³¤¿Í¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿ë¤Ë¤½¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¥ó¤Ç»³Î¤¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¼ãÎÓ¤ÈÄ¶Â®¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ßÊÖ¤¹»³Î¤¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤ä¤ê¤È¤ê¤ò29Ê¬ÈÖÁÈ¤ËÊÔ½¸¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¥ï¡¼¥É¤Ç¹¶¤á¹ç¤¦ÍÍ¤Ï°ì½Ö¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¥é¥¤¥Ö´¶ËþºÜ¡£¡ØDayDay.¡Ù¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯»Â¤ê¹þ¤à¼ãÎÓ¤Ë»³Î¤¤¬²æ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¡£²æ¤òËº¤ì¤¿»³Î¤¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢²áµî¤Î¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ç¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£»³Î¤¤Î¼Î¤Æ¿È¤ÎÈ¿·â¤Ëº£ÅÙ¤Ï¼ãÎÓ¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»³Î¤¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡È¤¿¤ê¤Õ¤¿¥Õ¥¡¥ó¡É¤â¤â¤Á¤í¤ó¼ãÎÓ¥ì¡¼¥À¡¼¤Î´Æ»ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡£1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤À¤¬¡£¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Î¹â¶¶¤È¿¹ËÜ¤¬µÒÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÒÀÊ¤Ë¡ª¥¨¥â¤¤¡ª¡×¡Ö¹â¶¶³¤¿Í¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³Î¤¤â¹±Îã¤Î¥ê¥¢¥¿¥¤»ëÄ°¤Ç¡¢X¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¿¼Ìë0»þ59Ê¬¤«¤é¡¢TVer¤ÈHulu¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
