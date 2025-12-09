サッカーのJ1川崎フロンターレが東京ヴェルディからDF谷口栄斗（26）を獲得することが12日までに決定的となった。複数の関係者が明かした。

今季J1で35試合に出場した谷口は対人守備や空中戦の強さに加え、精度が高いパスで最終ラインからのビルドアップでも力を発揮するセンターバック。昨年11月30日の川崎F戦ではハットトリックを記録するなどセットプレーからの得点力も魅力で、複数のクラブが争奪戦を展開していた。

今季の川崎Fは7月にDF高井幸大（21）がトットナム（イングランド）に移籍。さらにDF陣に負傷者が続いたことも響いて失点数はリーグで3番目に多い57を数え、20チームで最多の67得点を挙げながら8位に終わった。今季限りでDF車屋紳太郎（33）が現役を引退し、DFジェジエウ（31）は退団。センターバックの補強が急務となっていた。

東京Vは今季J1で2位の無失点17試合を記録。最終ラインを支えた谷口が、来季は川崎Fの守備再建を引っ張っていく。

◇谷口 栄斗（たにぐち・ひろと）1999年（平11）9月30日生まれ、神奈川出身の26歳。東京Vの下部組織から国士舘大を経て2022年に東京V入り。J1通算64試合8得点。1メートル81、77キロ。利き足は右。