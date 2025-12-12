12日夜に起きた、茨城県南部を震源とする地震。突然の揺れに驚いた方も多いかもしれませんが、この地震は専門家によると「8日に青森東方沖で起きた地震の余震とは考えにくい」ということです。

12日午前に起きた、青森県東方沖を震源とする地震について整理します。

震源は青森県東方沖で北海道・東北の38市町村で震度4を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。

この地震の影響で一時、津波注意報が出され、青森県八戸港、北海道えりも町では20センチの津波を観測しています。

8日に起きた最大震度6強の地震では津波警報が出されたのち、岩手県の久慈港で70センチの津波を観測しました。

このとき、気象庁は地震発生から1週間程度は大規模地震が発生する可能性が相対的に高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。北海道から千葉県までの182市町村を対象に、現在も出されています。

一方で、12日に起きた地震は発表基準であるマグニチュード7に届かなかったことから、新たに「後発地震注意情報」は発表しないとしています。

地震学に詳しい中島淳一教授は、12日の地震は8日の地震の余震だとみていて、「今後も小さな揺れが続くと思うが、さらに大きな地震が起こる可能性もある」と話しています。

2016年に起きた熊本地震では、マグニチュード6.5の地震が発生した2日後に、より規模の大きなマグニチュード7.3の地震が発生したケースもあります。

地震や津波が来たときにすぐに避難できるように、引き続き備えてください。

