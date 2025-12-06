【ケモミミチアガール illustration by やたぬき圭】 2026年7月 発売予定 価格 通常版：26,400円 DX Ver：29,700円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」より、2026年7月に発売予定の1/5.5スケールフィギュア「ケモミミチアガール illustration by やたぬき圭」。こちらは、イラストレーターのやたぬき圭氏の画集「UnderWears7」より、描き下ろしイラストのケモミミチアガールを立体化したものだ。

通常版とは別に「DX Ver.」もラインナップされており、こちらには「差し替えボディ」と「はにかみ顔」パーツが付属している。どちらも見た目が華やかな雰囲気になっており、飾っておくだけで気分が盛り上がってきそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約350mmだ

全体的な活発な見た目をしている、こちらのケモミミチアガール。背中側でふんわりと広がったピンク色の長い髪が、躍動感を演出してくれている。その頭の上には、名前の由来にもなっているピンクと白色の立派なケモミミが生えている。

大きく開けた口や小さな花、紫色のグラデーションが掛かった大きな瞳に少しだけ赤らんだ血色のいい頬など、見た目がキュートだ。それに加えて、1/5.5スケールという少し大きめのサイズになっていることもあり、通常のフィギュアよりも魅力が増したように感じる。

淡いピンク色の髪がよく似合っている

ケモミミの形も美しい

髪留めの形もユニークだ

まさにダイナマイトボディといったスタイルをしているが、その象徴ともいえるのがたわわに実ったバストだ。もはやビキニで無理矢理押さえつけているような姿になっているのだが、そこが若干コミカルな姿に見える。ちなみに、ユニフォームの上下はキャストオフ仕様になっており、その日の気分で見た目を変更することも可能だ。

豊満なバストについつい目が行ってしまう

ビキニというよりも紐で締め付けているかのようだ

手にはふさふさのポンポンを持っている

下半身部分はかなり短めのスカートを身につけており、そこからむっちりとした白い太ももが伸びている。脚に履いたタイツも、左右非対称なスタイルで、こちらも個性的だ。足元はシックなデザインのスニーカーを履いており、こちらはタイツの色に合わせて白いものが選ばれている。

露出度はかなり高めだ

白い太ももが肉々しい

足元はシックなデザインのスニーカーを履いている

こちらの「ケモミミチアガール illustration by やたぬき圭」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色原型だ。ちなみに、あみあみでは通常版と「DX Ver.」に加えて、amiamiパック特典としてA5サイズのアクリルキャラクタープレートが付属している商品もラインナップされている。これから予約しようと思っている人は、こちらも合わせてチェックしておくといいだろう。

【フォトギャラリー】

(C)やたぬき圭/MELONBOOKS