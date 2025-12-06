【アズールレーン 樫野 フレッシュ＆スウィート！Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：22,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEX-TOYSより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン 樫野 フレッシュ＆スウィート！Ver.」。こちらは、Yostarが運営するゲーム「アズールレーン」に登場する運送艦「樫野」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていた樫野の着せ替え「フレッシュ＆スウィート！」のイラストをモチーフに再現されている。全体的な仕上がりも素晴らしく、「アズールレーン」や樫野のファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約290mmだ

衣装の影響もあってか、どこか恥ずかしそうにしている表情がかわいらしく見えるこちらの樫野。頭の上には牛の角や耳が付けられているほか、白いリボンやカチューシャなども丁寧に再現されている。髪は毛先にかけて透明感のあるグラデーションが掛かっており、こちらも美しい。

小さくすぼめた口元や大きな瞳、少し赤らんだ頬など絶妙なバランスで再現されている。首元にはかなり大きめのカウベルが付けられているところもユニークだ。こちらとは別に、「慌て顔」の差し替えパーツも付属しており、好みで取り替えることもできる。

どこか恥ずかしそうにしている表情だ

首に付けられたカウベルも目立っている

アクセサリー類が多数付けられており賑やかだ

樫野が身につけているのは、牛柄がプリントされた衣装だ。しかし、豊満なバストに目が行ってしまうため、目立ちにくくなっている。こちらもよく見ると、腕のあたりにハートマークをあしらった飾りが付けられているなど、細部にもこだわって作られているのがわかる。

豊満なバストは圧倒的なインパクトがある

牛柄の衣装にはハートマークの飾りが付けられている

そして手には巨大な看板を持っている

若干前屈み気味のポーズになっているため、正面からはわかりにくいが、下半身部分の衣装も布の面積は少なめだ。むっちりとした脚には牛柄のタイツを穿いており、こちらも統一感がある。

また台座部分も面白く、ミルクの缶が添えられているほか、足元付近には同じように看板を持った饅頭の姿も見える。

お尻のインパクトも強かった！

饅頭も一緒に宣伝中!?

台座部分も凝った作りになっている

こちらの「アズールレーン 樫野 フレッシュ＆スウィート！Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のアイテムだ。購入特典として色紙が付属しているほか、あみあみ限定特典でA2クリアポスターが付属している商品もラインナップされている。これから予約する人は、こちらも合わせてチェックしておこう。

【フォトギャラリー】

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.