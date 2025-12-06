【喜多川 海夢【Summer Queens】】 2026年7月 発売予定 価格：19,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アワートレジャーより、2026年7月に発売予定の1/8スケールフィギュア「喜多川 海夢【Summer Queens】」。こちらは、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場するヒロインの「喜多川海夢」を立体化したものだ。今回は、海夢が水着姿になった場面が再現されている。

ちなみに、こちらで紹介しているのは「あみあみ」「でじたみん」「東京フィギュア・オンラインショップ」の3店舗のみで販売されている塗装済完成品フィギュアだ。商品ラインナップには、完成品フィギュアとは別に、頭部とビキニトップが塗装済みで、その他の部分が未塗装の半完成品組み立てフィギュアも用意されている。購入するときは、念のためどちらの商品なのか確認しておこう。

フィギュアの素材はPVCとABSだ

元気そうな笑顔で、両手を広げてこちらを待ち構えているようなポーズがかわいらしい、こちらの海夢。ちなみに、今回フィギュアで再現されているのは、アニメのSeason 1・第2話で登場したシーンだ。明るいオレンジ色の長い髪は毛先にかけてグラデーションが掛かっており、背中側でふんわりと広がっている。

素肌の白さも相まってか、赤くて大きな瞳や少しだけ赤らんだ頬が美しく見える。大きく口を開けて微笑んでいる表情も素晴らしい。よく見ると、耳につけた複数のピアスや首元のアクセサリーなど、細かい小物類も含めてしっかりと作り込まれているのがわかる。

守りたいこの笑顔

髪の彩色も丁寧だ

長い髪は毛先にかけてピンク色にグラデーションが掛かっている

今回はビキニ姿ということもあり、露出度は高めだ。この黒色のビキニには花柄のデザインが施されており、白い素肌がより際立って見える印象である。指にはピンクのネイルが塗られているほか、指輪やブレスレットなどのアクセサリーも付けられている。

花柄のビキニも似合っている

スタイルの良さがよくわかる

手にはいろいろなアクセサリーを付けている

ビキニの下半身部分は、花柄ではなく黒一色になっている。その代わりと言ってはなんだが、細い紐が付けられているなどスタイリッシュなデザインになっているところが面白い。両脚はつま先立ちをしているようなポーズで、膝や足の指などリアルな見た目に仕上げられている。

下半身のビキニは黒一色だ

ビキニには紐や結び目などが付けられている

足はつま先立ちだ

こちらの「喜多川 海夢【Summer Queens】」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の受付は2026年1月16日までとなっており、まだ少しだけ余裕がある。その前に実物を見ておきたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう！

【フォトギャラリー】

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会