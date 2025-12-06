【1/12 ヤマハ FZR750R （OW01）】 12月13日ごろ 再販 価格：4,180円

タミヤは、プラモデル「1/12 ヤマハ FZR750R （OW01）」再販分を12月13日ごろに発売する。価格は4,180円。

本商品は、ヤマハの二輪車「FZR750R」を1/12スケールでプラモデル化したもの。実車はレース出場を前提として開発されたワークスマシン「YZF750」のピュアレプリカといわれた。

プラモデルでは実車同様の上下2分割のフェアリング、DOHCインライン4エンジンを再現。プラグコードなどはビニールパイプで配線可能で、エンジンやフェアリングの取り付けは極小ビスを使用する。

タイヤはソリッドゴム製で、トレッドパターンや3本スポークのキャストホイールも再現している。スライドマークはカルトグラフ社製となっている。

