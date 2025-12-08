「AC6」よりプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」本日発売！
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A】 12月13日 発売 価格：4,180円
【付属品】
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」を12月13日に発売する。価格は4,180円。
本商品は、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、特徴的な特殊タンクを装備した機体「ARQUEBUS ADD VE-40A」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットで立体化したもの。
頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造が採用され、ゲーム内同様に「アセンブル」をプラモデルで楽しむことができる。武器は「VE-66LRB」が付属する。
「VE-66LRB」は別売りの「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」に付属する「ウェポンハンガー」に懸架可能となっている。
別売りの「アクションベース8」に対応している。
【付属品】
・VE-66LRB×1
・ジョイントパーツ×1式
・シール×1
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019
※発売日は流通により前後する場合があります。