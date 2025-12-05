【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-03C ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E.】 【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.】 12月13日 再販 価格：各11,000円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-03C ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E.」及び「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.」再販分を12月13日に発売する。価格は各11,000円。

両商品は、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場する水陸両用MS「ハイゴッグ」と強襲用MS「ケンプファー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で立体化したもの。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-03C ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E.」

独特のギミックを持つ長い腕部や、様々なオプションパーツで鮮烈なMS戦を再現可能。武装は腕部メガ粒子砲発射エフェクトの他、ハンド・ミサイルユニット一式が付属する。

サイズ：全高約105mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

・本体

・交換用水中形態用太腿左右

・交換用ジム頭部固定用爪一式

・ジェットパック

・ジェットパック噴射エフェクト×2

・ミサイルカバーユニット×2

・ハンド・ミサイル×2

・ミサイルカバーパージ煙エフェクト

・固定ジョイント

・腕部メガ粒子砲発射エフェクト

・ハンド・ミサイル発射エフェクト

・カスタマイズシール

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.」

胸部内部の関節軸により様々な武器を自然なポージングで装備可能。モノアイは可動しポーズに合わせた視線ができる。

武装はショットガン2種、ジャイアント・バズ、シュツルム・ファウスト、ビーム・サーベル、チェーンマインが付属。重装備状態を再現する各種ジョイントパーツも付属する。

サイズ：全高約130mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

・本体

・ショットガン

・ショットガン（ストック付）

・ジャイアント・バズ×2

・シュツルム・ファウスト×2

・チェーンマイン

・ビーム・サーベルグリップ×2

・サーベル刃×2

・ショットガンマウントジョイント

・ジャイアント・バズマウントジョイント×2

・シュツルム・ファウストマウントジョイント×2

・ショットガン発射エフェクト

・爆発エフェクト

・バズーカ発射エフェクト

・バーニアエフェクト（直軸）×4

・バーニアエフェクト（曲軸）×2

・交換用手首左右各4種

・手首格納デッキ

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。