「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」より「ハイゴッグ」＆「ケンプファー」再販分が本日発売！
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-03C ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E.」及び「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.」再販分を12月13日に発売する。価格は各11,000円。
両商品は、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場する水陸両用MS「ハイゴッグ」と強襲用MS「ケンプファー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で立体化したもの。
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-03C ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E.」
独特のギミックを持つ長い腕部や、様々なオプションパーツで鮮烈なMS戦を再現可能。武装は腕部メガ粒子砲発射エフェクトの他、ハンド・ミサイルユニット一式が付属する。
サイズ：全高約105mm
材質：ABS、PVC製
【セット内容】
・本体
・交換用水中形態用太腿左右
・交換用ジム頭部固定用爪一式
・ジェットパック
・ジェットパック噴射エフェクト×2
・ミサイルカバーユニット×2
・ハンド・ミサイル×2
・ミサイルカバーパージ煙エフェクト
・固定ジョイント
・腕部メガ粒子砲発射エフェクト
・ハンド・ミサイル発射エフェクト
・カスタマイズシール
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.」
胸部内部の関節軸により様々な武器を自然なポージングで装備可能。モノアイは可動しポーズに合わせた視線ができる。
武装はショットガン2種、ジャイアント・バズ、シュツルム・ファウスト、ビーム・サーベル、チェーンマインが付属。重装備状態を再現する各種ジョイントパーツも付属する。
サイズ：全高約130mm
材質：ABS、PVC製
【セット内容】
・本体
・ショットガン
・ショットガン（ストック付）
・ジャイアント・バズ×2
・シュツルム・ファウスト×2
・チェーンマイン
・ビーム・サーベルグリップ×2
・サーベル刃×2
・ショットガンマウントジョイント
・ジャイアント・バズマウントジョイント×2
・シュツルム・ファウストマウントジョイント×2
・ショットガン発射エフェクト
・爆発エフェクト
・バズーカ発射エフェクト
・バーニアエフェクト（直軸）×4
・バーニアエフェクト（曲軸）×2
・交換用手首左右各4種
・手首格納デッキ
