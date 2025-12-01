¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-78NT-1 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡õ¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー ver. A.N.I.M.E.¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-78NT-1 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡õ¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー ver. A.N.I.M.E.¡×¤ò12·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×¤è¤ê¡¢¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡ÖRX-78NT-1 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖROBOTº² ver. A.N.I.M.E.¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー¤Î´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥©¥ë¥à¤È°µÅÝÅª¤Ê²ÄÆ°°è¤òÎ¾Î©¤·¡¢±ÇÁü¥½¥Õ¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÉ¨²ÄÆ°¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥ÞーÁõÃå»þ¤Î´³¾Ä¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³Æ´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¨¤Î²ÄÆ°¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Ä±æú²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤è¤êÏÓÉô¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥¬¥ó¤¬Å¸³«²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¬¥È¥ê¥ó¥°È¯¼Í¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー¤ÏÉô°ÌËè¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ç¡¢·àÃæ¤Î¥¢ー¥Þー¥Ñー¥¸¤ä¡¢°ìÉôÁõ¹Ã¤Î¤ßÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÁõÈ÷¤Ï¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー¡¢NT-1ÀìÍÑ¥Ð¥ºー¥«¡¢¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥·ー¥ë¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-18E ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡ー ver. A.N.I.M.E.¡×¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-78NT-1 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡õ¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー ver. A.N.I.M.E.¡×
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â125mm
ºà¼Á¡§ABS¡¢PVCÀ½
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ËÜÂÎ
¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ4¼ï
¡¦¼ê¼ó³ÊÇ¼¥Ç¥Ã¥
¡¦¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー°ì¼°
¡¦¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë
¡¦NT-1ÀìÍÑ¥Ð¥ºー¥«
¡¦¥·ー¥ë¥É
¡¦¥·ー¥ë¥É¥¸¥ç¥¤¥ó¥È
¡¦¥·ー¥ë¥É¥°¥ê¥Ã¥×
¡¦¥Ð¥ºー¥«¥é¥Ã¥¯
¡¦¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ß2
¡¦³Æ¼ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä°ì¼°
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£