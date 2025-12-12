　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円安の5万570円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては266.55円安。出来高は5474枚となっている。

　TOPIX先物期近は3416.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.33ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50570　　　　　-190　　　　5474
日経225mini 　　　　　　 50565　　　　　-195　　　 89733
TOPIX先物 　　　　　　　3416.5　　　　　　-4　　　　7926
JPX日経400先物　　　　　 30910　　　　　 -40　　　　 842
グロース指数先物　　　　　 645　　　　　　+1　　　　 521
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース