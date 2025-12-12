日経225先物：13日0時＝190円安、5万570円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円安の5万570円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては266.55円安。出来高は5474枚となっている。
TOPIX先物期近は3416.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.33ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50570 -190 5474
日経225mini 50565 -195 89733
TOPIX先物 3416.5 -4 7926
JPX日経400先物 30910 -40 842
グロース指数先物 645 +1 521
東証REIT指数先物 売買不成立
