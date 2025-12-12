25-26シーズンのプレミアリーグは第15節までが終わり、首位はアーセナル。マンチェスター・シティが勝ち点2差で背中を追っている。



一方で降格圏に目を向けると、ウェストハム、バーンリー、ウルブズが下3つ。特にウルブズは15試合を終えて勝ち点2と、未だ白星を挙げることができていない。



ウルブズは18-19シーズンの昇格以降、しぶとくプレミアで戦ってきた。初年度は7位、続く19-20シーズンも7位フィニッシュだ。





しかし、近年は苦戦が続いており、昨季は16位。そして今季は降格候補の筆頭となっている。『BBC』ではウルブズのテクニカルディレクターであるマット・ジャクソン氏が「今夏の補強はミスだった」と夏を振り返っている。「獲得した選手たちはみな正しい理由で獲得したが、この段階で勝ち点2しか得られていない以上、我々の先発が十分ではなかった、ミスだったと言わざるを得ない」「我々は選手たちの成長を信じている。彼らの能力と向上心は素晴らしく、すぐに成果が出ることを期待している」「選手獲得のため市場に参入するのは難しい。無限にリソースがあるわけではないので、他のクラブが注目していない選手を探している」ウルブズは今夏の移籍市場でマテウス・クーニャ、ラヤン・アイト・ヌーリの昨季の主力2人を売却している。その資金を元にヨルゲン・ストランド・ラーセンを完全移籍で獲得。ジョン・アリアス、トロ・アロコダレら新戦力のFWを引き抜いたが、リーグ戦では3人合わせて1ゴールのみと苦しい日々が続いている。ストランド・ラーセンは昨季14ゴールを挙げており、退団したクーニャの代役になるかと思われたが、期待はずれのシーズンとなっている。