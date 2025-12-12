¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¡¢´óÂ£¤µ¤ì¤¿¸¤¤ÎÃÖÊª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¡ÄµÇ°Å¸¡Ö¤ï¤ó¤ï¤óÂç¹Ô¿Ê¡×¤¬£±£³Æü³«Ëë
¡¡¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¤«¤é´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¸¤¤Î¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥ê¥ó¡×¡ÊÆ«¼§´ï¿Í·Á¡Ë¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµÇ°Å¸¡Ö¤ï¤ó¤ï¤óÂç¹Ô¿Ê¡×¤¬£±£³Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Î¸©Æ«¼§Èþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢µ×»Ò¤µ¤Þ¤¬£±£²Æü¤ËÆ±´Û¤òË¬¤ì¡¢ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥ê¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢µ×»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁÄÊì¡¢Í§ÅÄÀ¹»Ò¤µ¤ó¤¬³°¸ò´±¤ÎÉ×¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ£±£¹£²£¸Ç¯¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç½¸¤á¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£µ×»Ò¤µ¤Þ¤¬¤´À®º§¤òµ¡¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼ý½¸¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢¡Ö¸¦µæ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ´¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó£²£°£µÅÀ¤òÆ±´Û¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ×»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼°Åµ¤Ç¡¢¡Ö°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÁÄÊì¤¬½¸¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢£±»þ´Ö¤Û¤ÉÇ®¿´¤ËºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÆÆâ¤·¤¿ÂçÄÐÎÑ»Ò³Ø·Ý²ÝÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ×»Ò¤µ¤Þ¤ÏºîÉÊ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÄÐ²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µÇ°Å¸¤ÏÍèÇ¯£··î£²£¶Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
