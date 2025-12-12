高市総理大臣は、衆議院予算委員会で、大規模な政治資金パーティーの開催は自粛するとした大臣規範について、国民の疑念を招かないよう見直しを検討する考えを示しました。

【映像】高市総理「大臣規範には書かれてない」見直し検討の考え

「私自身も閣僚やっていて一番困ったのは、金額なのか人数なのか、大臣規範には書かれてないということでした」「国民の疑念を招かない、信頼を損ねないような規模で開ける。それは一体どういうものか、特定パーティーじゃなければいいのかどうかということ、ちょっと議論してみようと、ついこないだ官房長官と話をしていました」「ちょっと時間をください」（高市総理大臣）

大臣規範では、政治資金パーティーについて「国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」としていますが、明確な基準は定義されていません。

高市総理は、「政治資金パーティーは法的にも合法なものだ」と述べた上で、大臣規範について見直しを検討する考えを示しました。

政治資金パーティーをめぐっては、片山財務大臣が12月1日に、約800人が参加するパーティーを開催していて、野党側が大臣規範に抵触する可能性があるとして追及していました。（ANNニュース）