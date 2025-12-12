お笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」が１２日、東京・時事通信ホールで行われた。

「タイタンライブ」は１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。タイタンからは爆笑問題をはじめ、ウエストランド、キュウらが出演した。最後に登場した爆笑問題は、「流行語大賞」などの時事ネタで笑わせた。

ライブ後の記者会見では「タイタンライブ」３０周年記念公演（２０２６年２月６日〜７日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ）の豪華ゲストが決定したことが発表された。

「タイタンライブ」で、２カ月に一度ネタを作り続けることの大変さについて、太田は「タイタンを作る前は本当に仕事がなかった。１カ月に１回の漫才だけが唯一の仕事みたいな状態で、そういう体になっちゃっている」と明かした。一方、田中は「僕はちょっとだけ苦しいです」と言って笑わせた。

今年の漢字を聞かれると、田中は「僕は毎年猫」とニヤリ。「ジャイアンツ原監督時代は原もあったんですけど」としつつ、「原か猫です」と断言して笑わせた。