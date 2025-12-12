Çú¾ÐÂÀÅÄ¤¬£Í¡½£±ÇÔ¼ÔÉü³èÄ©¤à¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤ò·ãÎå¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤ÏÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤¬£²¤«·î¤Ë£±ÅÙ¡¢¿·¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥¿¥óÀª¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë£³¹æ¼¼¡×¤ä¡Ö¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡×¡¢¡Ö½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡×¤éÃíÌÜ³ô¤È¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¥¥å¥¦¡×¤é¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÄ¿§£±¹æ¡×¤ä¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¡¢¡Ö¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¾»öÌ³½ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤â¥²¥¹¥È»²Àï¤·¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢Âç¥È¥ê¤ÇÇú¾ÐÌäÂê¤Î»þ»ö¥Í¥¿Ì¡ºÍ¤¬¤µ¤¯Îö¡££²£°£²£·Ç¯Á°´ü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤¬¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤Î¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤â½ÐÀ¤¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¶È³¦Æâ¤Ç¥Ð¥«¥êµÓËÜ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é³°¤ì¤Ê¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¤È¤«¡×¤ÈÍî¤È¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Î¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤È¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ËÄ©¤à¡Ö¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡×¡¢¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡×¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤Î½Ð°æ¤¬¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢£²£°£²£²Ç¯²¦¼Ô¤Î¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×°æ¸ý¤Ï¶ì¤¤´é¡£¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤Ä¹¤¤¤±¤É¡¢ºÇÍÎÏ¤Ï¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤È²£¥ä¥ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ËÉü³è¤Ç¤¤ëÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ËÄ©¤à¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤â¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÁ°¤Ëµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾å¤¬¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¤«¤é¤Í¡Á¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥²¥ó¡õ´ÜÌî¤ËÂÐ¤·ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÉé¤±Ç¡×¤È°ì³å¡£ÂÀÅÄÎ®¤Ç¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î£¶¡¦£·Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Ì£É£Î£Å¡¡£Ã£Õ£Â£Å¡¡£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á¤Ç¡Ö£Ô£É£Ô£Á£Î¡¡£Ì£É£Ö£Å£³£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Á¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¤â£±£°£°²óµÇ°¡ª¡Á¡×¤¬³«ºÅÍ½Äê¤À¡£