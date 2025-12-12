やっぱり頼れる“この色”！【studio CLIP】軽くてラクちん♡「黒シューズ」

コーデをキリッと引き締めながら、大人っぽい雰囲気をまとえる黒のシューズ。デザインだけではなく履き心地も重視するなら、軽量タイプのシューズを選んでみて。そこでおすすめしたいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場した黒シューズ。軽量で楽ちんなのはもちろん、高級感のある素材やデザインでコーデを格上げできそう。実用性もデザイン性も備わったシューズは、大人の冬コーデの一軍になるかも。

機能性◎ 幅広く使えるシンプルなブーツ

【studio CLIP】「軽らくスニーカーブーツ」\3,144（税込・セール価格）

カジュアルでデイリー使いしやすいスニーカーデザインのブーツ。アッパーには高級感のあるレザー調の素材が使われており、高見えが狙えます。公式サイトによると「楽に履ける」とのことで、長時間のお出かけでもストレスフリーに過ごせそう。消臭・抗菌防臭機能が付いているため、ブーツによる蒸れが気になる人にぴったり。コーデを引き締めてくれる黒のブーツは、冬の毎日コーデで大活躍する予感。

甘めのスカートコーデを大人顔にシフト

小花の刺繍が施されたフェミニンなスカート。甘さ控えめに仕上げたいなら、黒のブーツを投入して大人顔に引き寄せて。程よいボリュームのあるブーツが、コーデのアクセントになりそうです。トップスにはロゴスウェットを合わせて、カジュアルに落とし込むのが◎ シンプルなモノトーンコーデに差し色としてレッドのキャップを取り入れると、パッと顔まわりが華やぎます。

オンにもオフにも◎ きちんと感のあるローファー

【studio CLIP】「軽量厚底ローファー」\3,492（税込・セール価格）

クラシック回帰の流れを受け、きちんと感のあるアイテムが人気を集めている今。軽量タイプのローファーがあれば、毎日のコーデで大活躍するかも。レザー調の上品な素材感が、大人の垢抜けをサポート。締め色である黒のローファーは、モノトーンコーデはもちろん、淡色コーデを引き締めたいときにもぴったり。クッション性のあるインソールが使われており、履き心地も良さそうです。

足元を上品に見せるベーシックなデザイン

ルーズなシルエットのワイドパンツも、足元にきちんと感のあるローファーを投入すればグンと大人っぽい雰囲気に。ソールにボリュームがあるので、履くだけで着こなしのアクセントになりそう。フェアアイル柄のセーターを合わせれば、冬ムード満点な大人カジュアルコーデの完成。トレンドカラーであるブラウンのアウターで、上品に仕上げるのも垢抜けのコツ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M