低いシート高のミドルサイズクルーザー

中国のバイクブランド「Voge」は、2025年11月6日から9日にかけてイタリアのミラノで開催されたEICMA2025において、新型モデル「CU625」のカスタム仕様車を公開しました。

このモデルは、伝統的なボバースタイルに現代の技術を融合させたデザインを特徴とするクルーザーです。

【画像】超カッコいい！ これがVoge「CU625」です！ 画像で見る（17枚）

心臓部には、排気量578.2ccの水冷Vツインエンジンを搭載し、最高出力60.3hp／8500rpm、最大トルク61Nm／5500rpmを発揮します。

トランスミッションには6速ミッションが組み合わされ、高速巡航時のエンジン回転数を低く保ち、余裕のあるクルージングを実現。リアホイールの駆動方式にはベルトドライブを採用することで静粛性を高めています。

車体はスチール製のダブルクレードルフレームで構成され、足回りには倒立式フロントフォークと調整可能なリアショックアブソーバーを備えています。軽量なアルミホイールにはチューブレスタイヤが装着され、タイヤサイズはフロント130／90-16、リア150／80-16と前後16インチに設定されています。

外観は、ドラッグバーハンドルやバーエンドミラー、ダーク仕上げのメカニカルディテールが個性的なスタイルを強調しています。カスタム仕様車では「サラミスライス」と名付けられたデザインのエキゾーストを備えることで、その独自性を際立たせています。

装備面も充実しており、灯火類はフルLED仕様です。円形のTFTディスプレイは視認性に優れ、Type AとCに対応したデュアルUSBポートやタイヤ空気圧センサーといった現代的な機能も搭載されています。安全性向上のため、トラクションコントロールや前後ABSも標準で備わっています。

シート高は710mmと低く設定され、車両重量も199kgと軽量なため、低速域での取り回しやすさも考慮された設計です。さらに、シートの温度上昇を抑えるサイドベンチレーションといった快適装備も備えられています。