子役の永尾柚乃さん（9）が11日、都内で行われたイベントにお笑いタレントの永野さん（51）と登場。2人で“ラッセン”ネタを披露しました。

今年話題になった人物やヒット商品に贈られる『2025 小学館DIMEトレンド大賞』の発表・贈賞会に出席した永尾さんと永野さんは『ベストキャラクター賞』を受賞しました。2人は“永尾”、“永野”と名前が似ていることにちなみ、永野さんの“ラッセン”ネタを初めてコラボしました。

披露後に握手を交わすと、永尾さんは「永野さんとのセッション、本当永野さんに感謝しています」と喜びを明かしました。永野さんも「夢のようです、私も。すごく時間かかりましたけど」と明かし会場の笑いを誘いました。

さらに、永野さんは「2人で今後ショッピングモールとか（営業で）行ければ」と話すと、司会者は“2人で買い物に行く”と勘違いした様子。すかさず永野さんは「いや違うんです！ 営業で行きたいです。それ誘拐になるんで私。幼女を連れてショッピングモール行ったら」と慌てて訂正しました。

これに対し、永尾さんは「でも別にいいですよ！ 全然」とフォロー。しかし、永野さんは「いやいや！ いやですよ！ “幼女連れ回し男”じゃ小学館にも迷惑かかるんでね」とさらに念を押して訂正しました。