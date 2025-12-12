NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。“金運上昇”にこだわった自宅のルームツアーを行った。

【映像】“金運上昇”にこだわった松居一代の超高級レジデンス自宅

12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは森泉。

今回密着したのは、約4年前にNY・マンハッタンに電撃移住し日本のテレビ界から姿を消した松居一代（68）。松居のテレビ出演はなんと約７年ぶりだ。

松居が住むのはセントラル・パークから歩いてすぐの超高級レジデンス「West 57th Street」の一角、超ビリオネアレジデンス「ONE57」。自宅からは松居が「パワースポット」と崇めるセントラル・パークのアンパイア・ロックも見える。松居は知り合いもいないNYで暮らせるほどの巨万の富をどうやって築いたのか？

自宅を訪れ開運の秘密を探ると、「私は風水が大好きですから」と松居。「クッションも全部作って」と“金運上昇”アイテムの手作りクッションを披露したほか、日の出方向の窓際にズラリと並んだフルーツを指差し、「太陽のパワーをチャージする。果物もパワーアップするんですよ」と解説した。

この部屋でひときわ高価なのがムンクの油絵『サンライズ』だそう。松居は「ムンクさんが体調の良い時の絵。『叫び』の時はご病気。あの時の絵とは違う。だからこの絵をいただこうと」と絵が誕生した背景まで検討。ここでも開運を意識していた。