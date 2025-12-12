KAWAII LAB.の新グループ・MORE STAR、2万人の観客を前に堂々デビュー「もっと、キラッと輝けるアイドルになれるように」
KAWAII LAB.の新グループ・MORE STAR（モアスター）が12日、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でデビューした。また、ライブ内で初披露された新曲「ハグ！」が13日に配信リリースされることを発表した。
【ライブ写真】ひたむきなステージに涙…MORE STARのライブショット
8日にグループ結成が発表されたMORE STAR。メンバーは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、KAWAII LAB.の先輩グループたちが創り出す“KAWAII”に憧れ、成長してきた。最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は17.8歳のメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成なメンバーたちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていく。
そんなMORE STARのデビューステージとなる今回の『KAWAII LAB. SESSION vol.17』には、およそ2万人のKAWAII LAB.ファンが集結。グループ写真がスクリーンに映し出されると客席からは大きな拍手が巻き起こる。その祝福の音色に誘われるように、Overtureとともに華麗なステップでMORE STARが登場し、先日リリースされたばかりのデビュー曲「もっと、キラッと」を披露した。同曲は、結成前の合宿で、デビューメンバー選考の課題曲であり、さまざまな想いが詰まっている楽曲だ。
パフォーマンス後、山本が「私たち、MORE STAR、本日デビューさせていただきました！」とあいさつをすると、客席からは大歓声が上がる。さらに、初々しい自己紹介をひとりずつ行うと、会場に集まったファンたちが大きな声でメンバーの名前を呼び、9人のデビューを祝福した。
そんな温かい雰囲気のなか、高梨が「次に披露する曲は私たちの初公開曲です！」と、新曲「ハグ！」を初披露。この楽曲は、身近な“リズムゲーム”をモチーフに、日常で感じるワクワクや遊び心をそのまま閉じ込めた一曲。思わず笑顔になるような楽しさと、どこか懐かしい気持ちを味わえる構成に仕上がっている。さらに、歌詞にはグループコンセプトの「WITH KAWAII」や、グループ名「MORE STAR」の要素も盛り込まれ、ファンはもちろん、新規リスナーにもグループの魅力が伝わる仕掛けが散りばめられている。また、作詞作曲は3ピースバンドYUTORI-SEDAIの金原遼希、編曲はYUTORI-SEDAIが担当。Z世代を中心に共感できるキャッチーなサウンドで、ライブを見守ったファンたちの心を掴んだ。
今できる全力を込めて2つの楽曲をパフォーマンスした9人。最後に笹原が「MORE STAR、先輩方に追いつけるよう一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と大きな声であいさつし、デビューステージを輝かしく終えた。
そんなMORE STARのデビューライブをステージ袖で見ていたFRUITS ZIPPER・真中まなとSWEET STEADY・塩川莉世が涙を浮かべながらステージに登場する。塩川は「たくさん緊張してたと思うけど、それが見えないくらいのかわいいパフォーマンスで私もとってもキュンキュンしました！」と絶賛。真中も「みんなでたくさんたくさん練習して今日という日に命をかけてきたんだろうなというのが伝わってきて…」と号泣しながら、KAWAII LAB.への新グループ加入を改めて祝福した。
デビューライブを終えて、森田は「私はKAWAII LAB. MATESとして活動させていただいて、ずっとこのデビューライブという日を待ち望んでいました。実際にステージに立ってみるとKAWAII LAB.のファンの方々が本当に温かい歓声で迎え入れてくださって、楽しすぎて一瞬でステージが終わってしまいました」と喜びを見せた。
また、山本は「KAWAII LAB. MATESとして活動してきたときはペンライトの色がみんな一緒だったんですけど、今日は自分の色のペンライトを振ってくれていて、とってもうれしいです」と喜びの涙で言葉をつまらせながら、ライブを見届けてくれたファンに感謝した。ラストは、中山が「まだまだ未熟な私たちですが、もっと、キラッと輝けるアイドルになれるように精一杯頑張っていきます！」と意気込みを語り、9人はステージを後にした。
なお、初披露された新曲「ハグ！」は13日に配信が開始。さらに、デビュー曲「もっと、キラッと」のミュージックビデオもきょう12日よりKAWAII LAB.公式YouTubeチャンネルにて公開された。ミュージックビデオでは、明日をより“キラッと”させるために9人のメンバーたちが奮闘する物語が描かれており、フレッシュでありのままの無邪気な姿がカラフルに映し出されている。
