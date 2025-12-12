¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤ËÊÑ²½¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤£÷¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ½ª²ó¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡ÉÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤ò¶¼¤·¤Æ¡È¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼«¼ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëçý³¤·Ã¤äRAINBOWLAB¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÌøÏÂ³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÉü³Ø¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢·°¤¬Á´¤Æ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤çý³¤·Ã¡¢ÎµÇÏ¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á·°¤¬¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌøÏÂ³Ø±à¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡·°¤Èçý³¤·Ã¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÒÌé¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÌøÏÂ³Ø±à¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½â¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¿µ¸ã¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖRAINBOWLAB¤ÎÇã¼ý»ñ¶â¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÁ÷¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ÜºÙ¤ÊÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¡¢¼ÒÄ¹¿¦¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÊÁ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¤¡¢¡È¾¡¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿µ¸ã¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦ºÃÀÞ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡ª¡×¤Èµã¤Êø¤ì¤ë¡£ºÊ¡¦¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦Àï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¿µ¸ã¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏØá¤Êª¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤ò²º¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡·àÃæºÇÂç¤Î¡È¥Ò¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¿µ¸ãÌò¡¦³Þ¾¾¾¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÉé¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê±éµ»¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤ó¤«¤¤¿µ¸ã¡Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤³Þ¾¾¾ÍÍ¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¿µ¸ã¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡¢³Þ¾¾¾¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿µ¸ã¤µ¤ó¤â¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ç¿§¡¹Êú¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä½é¤á¤ÆËÜ²»¤¬Ê¹¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ò¤¨¡ÁËÜ¶¶¿µ¸ã¡ª¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿µ¸ãÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤w¡×¡Ö¿µ¸ã¡¢¤Ê¤ó¤«Øá¤¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Î¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
